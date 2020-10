Rugby

Rugby - XV de France : Cette grosse révélation de Gaël Fickou sur les All Black !

Publié le 28 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Le XV de France est dans une période faste en ce moment. Les Bleus viennent de dérouler contre le Pays de Galles (38-21) et pourraient remporter le Tournoi des 6 Nations contre l’Irlande, ce samedi. Gaël Fickou a révélé les secrets de cette réussite retrouvée.

Depuis que Fabien Galthié a pris les reines du XV de France, quelque chose semble avoir changé. Les Bleus présentent un jeu convaincant symbolisé par leur nouvelle charnière Antoine Dupont - Romain Ntamack. Le XV de France a fait un très bon Tournoi des 6 Nations 2020 avant le confinement et pourrait bien l’emporter en cas de conditions favorables ce samedi, contre l’Irlande. Le XV de France n’a plus soulevé ce trophée depuis 10 ans, une autre époque. Le trois-quart centre Français, Gaël Fickou a donné un indice sur les influences du XV de France pour viser plus haut.

« On essaie de s’inspirer des Black, de l’Angleterre »