Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack mobilise ses troupes avant l’Irlande !

Publié le 28 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Après un match abouti contre le Pays de Galles (victoire 38-21), la France défie l’Irlande ce samedi pour ce qui pourrait s’apparenter à la Finale du Tournoi des 6 Nations. Le demi d’ouverture du XV de France appel les siens au plus grand des sérieux.

Il ne faut pas crier victoire trop vite. Certes, le XV de France a fait forte impression le week-end dernier en disposant du Pays de Galles (38-21), mais le chemin vers le titre du Tournoi des 6 Nations est encore long. L’Irlande, qui l’a emporté contre l’Italie (50-17), sera un tout autre morceau pour les Bleus de Fabien Galthié. Et même en cas de victoire contre le XV du Trèfle ce samedi, cela pourrait ne pas suffire pour ramener la coupe à la maison. Le XV de France devra d’abord miser sur un faux pas de l’Angleterre contre l’Italie. Une chose est sûre, il ne faut pas s’enflammer.

« On peut vite redescendre de quinze étages »