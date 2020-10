Omnisport - Rugby

Rugby - XV de France : Galthié mobilise ses troupes avant la finale du Tournoi des 6 Nations !

Publié le 25 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que le XV de France est venu à bout du Pays de Galles (38-21), les Bleus doivent maintenant affronter l’Irlande, la semaine prochaine, pour leur dernier match du Tournoi des 6 Nations. Le sélectionneur, Fabien Galthié, s’est tout de suite tourné vers cet objectif.

Pour son retour sur les pelouses après de longs mois d’absence, le XV de France s’est imposé face au Pays de Galles (38-21), en test-match. Dans un Stade de France vide, les Français ont inscrit cinq essais, dont un doublé d’Antoine Dupont. L’entame de match a été approximative, mais le XV de France a pris le dessus, petit à petit, sur le XV du Poireau. Le sélectionneur des Bleus , Fabien Galthié, a, à peine, eu le temps de savourer cette victoire contre le tenant du titre du Tournoi des 6 Nations. Il était déjà tourné vers son objectif numéro 1.

« Nous avons l’opportunité de gagner notre première compétition ensemble »