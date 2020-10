Rugby

Rugby : Baptiste Serin évoque la polémique entre la FFR et la LNR !

Publié le 21 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Après de longues négociations, la FFR et la LNR ont trouvé un accord pour les matches du XV de France. Baptiste Serin veut désormais penser au terrain.

Le XV de France est de retour. Ce samedi en test-match contre le Pays de Galles et le prochain contre l'Irlande pour conclure le Tournoi des Six Nations. Les Bleus sont toujours en lice pour devenir champion d'Europe. Mais ces matches internationaux étaient au cœur d'un long débat. Les clubs français ne voulaient pas libérer ses joueurs pour une longue durée. Représentées par la Ligue nationale de rugby, les équipes professionnelles ont négocié avec la Fédération française. Finalement, un accord a été trouvé pour six matches du XV de France, avec une limite de trois par joueurs.

« L'important, c'est d'avoir 23 joueurs »