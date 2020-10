Rugby

Rugby - XV de France : Ibañez heureux de l'accord trouvé entre la FFR et la LNR

Publié le 19 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

En plus des élections pour la présidence de la fédération, le rugby français a été secoué par le désaccord entre les clubs et le XV de France. Finalement une solution a été trouvée pour la tournée d'automne.

Les temps sont durs pour le rugby français. La pandémie du coronavirus a modifié les calendriers et l'équipe de France a de nombreux matches à jouer. Le XV de France doit notamment affronter l'Irlande, match reporté du dernier Tournoi Six Nations. Mais ces rencontres ont été l'objet de longs débats entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française, représentant respectivement les clubs et la sélection. Finalement, un accord a été trouvé. Les Bleus disputeront six matches, avec une limite de trois par joueur.

« C'était sans doute la moins mauvaise solution »