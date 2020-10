Rugby

Rugby : Chavancy ne veut pas chercher de coupables !

Publié le 18 octobre 2020 à 22h35 par A.C.

Henry Chavancy, capitaine du Racing 92, s’est exprimé après la défaite francilienne en finale de la Champions Cup face à Exeter (31-27).

S’ils ont perdu, les Racingmen ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Alors que le Racing 92 semblait avoir beaucoup plus d’expérience qu’une équipe d’Exeter novice au plus haut niveau européen, des scories individuelles ont fait pencher la balance. Certains observateurs ont en effet pointé du doigt l’entame de match de Teddy Irribaren, d’autres le manque de maitrise de Finn Russell, ou encore des leaders pas assez lucides, pour prendre certains choix, comme certaines pénalités faciles dans le camp adverse.

« Il faut prendre les responsabilités tous ensemble »