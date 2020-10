Rugby

Rugby : L'énorme aveu de Teddy Iribaren après la finale perdue par le Racing !

Publié le 18 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Battu 31-27 en finale de Champions Cup par Exeter, le Racing 92 semble être passé à côté de sa finale. Sorti à la mi-temps pour une douleur aux adducteurs, Teddy Iribaren a révélé, amer, qu’il n’aurait pas dû jouer le match.

Cette finale, la 4e en Champions Cup du Racing 92, laissera éternellement un goût amer aux Franciliens. Face aux Anglais d’Exeter, tombeurs du Stade Toulousain en demi-finale, les Racingmen n’ont pas semblé inférieurs, mais ont surtout offert beaucoup de points à leurs adversaires au cours d’une première mi-temps laborieuse. Si elle n’explique pas tous les maux de son équipe, la performance en demi-teinte de Teddy Iribaren, sorti à la mi-temps pour une douleur aux adducteurs, peux toutefois justifier quelques manques.

«J’en étais incapable…»