Rugby

Rugby : Les regrets d’Henry Chavancy...

Publié le 18 octobre 2020 à 20h35 par A.C.

Henry Chavancy, capitaine du Racing 92, est revenu sur la défaite des siens en finale contre Exeter (31-27).

Le destin est cruel, avec le Racing 92. Voilà des années que le club francilien court après une victoire en Champions Cup, mais échoue à chaque fois à deux doigts... par trois fois ! Dernière défaite en date, celle de ce samedi, face à Exeter, qui a remporté son premier titre européen. Forcément, au Racing 92 on commence à l’avoir mauvaise, surtout que cette fois les joueurs ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes ! Les Franciliens ont en effet offert des véritables cadeaux à leurs adversaires et, en position de force en toute fin de match, ils n’ont pas su concrétiser leurs chances.

« On avait vraiment le sentiment que c'était notre tour »