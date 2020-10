Rugby

Rugby - XV de France : Galthié justifie son choix fort avec Gaël Fickou !

Publié le 29 octobre 2020 à 15h35 par La rédaction

Ce samedi, le XV de France défie l’Irlande pour son dernier match du Tournoi des 6 Nations. Pour l’emporter, Fabien Galthié mise sur l’expérience et la polyvalence de Gaël Fickou.

C’est le match à gagner. En cas de succès contre l’Irlande, ce samedi, le XV de France pourrait prétendre à remporter le Tournoi des 6 Nations, une première depuis 10 ans. Le sélectionneur, Fabien Galthié, vient de dévoiler son groupe pour ce choc contre le XV du trèfle. Outre le choix de titulariser Anthony Bouthier à l’arrière, préféré à Thomas Ramos, Galthié devait également trouvé un remplaçant à Teddy Thomas, forfait. Le sélectionneur a logiquement misé sur Gaël Fickou.

« Gaël Fickou a cette expérience »