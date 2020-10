Rugby

Rugby - XV de France : Galthié livre son pronostic pour les 6 nations !

Publié le 29 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Ce samedi, le XV de France défie l’Irlande pour son dernier match du Tournoi des 6 Nations. Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, s’est livré au jeu des pronostics.

Le XV de France pourrait enfin soulever un trophée qui lui échappe depuis 10 ans. La France a l'occasion de marquer les esprits en remportant son premier Tournoi des 6 Nations, alors que Fabien Galthié n’est en poste que depuis un an. Pour cela, les Bleus devront se défaire de l’Irlande au Stade de France et espérer une contre-performance de l’Angleterre en Italie. Avant le dernier match, l’Irlande est en tête du classement avec 14 points, devant l’Angleterre et la France (13 points). Avec un tableau aussi serré, difficile d’y voir clair. Pourtant, Fabien Galthié s’est livré au jeu des pronostics.

« Nous avons autant de chances que l'Angleterre et l’Irlande »