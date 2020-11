Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack encense Antoine Dupont !

Publié le 3 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Grands artisans du très bon Tournoi des VI Nations du XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack ont passé un cap avec les Bleus. Ce dernier s’est confié sur sa proximité avec son coéquipier du Stade Toulousain.

Il n’aura pas manqué grand-chose au XV de France pour remporter le Tournoi des VI Nations cette année. Pour la première campagne de Christophe Galthié, les Bleus ont démontré de belles promesses, pratiquant notamment un jeu offensif, flamboyant, et à même de faire plier les plus solides des défenses. À la baguette de cette Équipe de France, une charnière composée de Romain Ntamack et Antoine Dupont, deux joueurs aux destins liés en sélection comme en club, où ils font les beaux jours du Stade Toulousain.

« Plus rien ne m’étonne chez Antoine »