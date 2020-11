Rugby

Rugby : Charles Ollivon se livre sur l’avenir du XV de France !

Publié le 1 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Le capitaine du XV de France a été un acteur majeur de la victoire des Bleus contre l’Irlande, ce samedi. La France a ainsi terminé 2e du Tournoi des 6 Nations et peut, naturellement, nourrir des ambitions pour la suite, selon Charles Ollivon.

Le meilleur marqueur d’essais est Français. Avec 4 réalisations, Charles Ollivon a grandement participé à la très belle deuxième place du XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Un Français n’avait plus été en tête de ce classement depuis Imanol Harinordoquy, en 2011. Mais malgré la victoire des Bleus contre l’Irlande (35-27), l’équipe de Fabien Galthié devra encore attendre pour triompher dans le Tournoi. Puisque, grâce à sa victoire en Italie (34-5), c’est bien l’Angleterre qui pointe en première place. Seulement, les Français sont encore jeunes et ont tout l’avenir devant eux, à l’image du capitaine et troisième ligne, Ollivon.

« Il faut se remettre au boulot pour aller décrocher un titre »