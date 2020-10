Rugby

Rugby - XV de France : Dupont revient sur la victoire face au Pays de Galles

Publié le 26 octobre 2020 à 22h35 par A.C.

Antoine Dupont, étincelant lors du dernier match du XV de France, est revenu sur la large victoire face au Pays de Galles (38-21).

C’était certes un test-match, avant le gros choc face à l’Irlande pour la clôture du Tournoi des 6 Nations, mais le XV de France a montré un visage plus que séduisant contre le Pays de Galles. Rapidement menés, les hommes de Fabien Galthié ont inversé la tendance et se sont finalement imposés largement, face à des Gallois dépassés. Déjà très en vue avec le Stade Toulousain en Top 14, Antoine Dupont a littéralement crevé l’écran. Auteur de deux essais, le demi de mêlée a débloqué plusieurs situations, à lui tout seul.

« Je ne percevais pas de doute dans nos yeux »