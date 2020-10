Rugby

Rugby - XV de France : Ce joueur de Galthié qui rêve du Mondial 2023 !

Publié le 23 octobre 2020 à 10h35 par T.M.

En 2023, la Coupe du monde de rugby se disputera en France. De quoi donner encore plus envie à Antoine Dupont d’être sacré champion du monde.

Sous les ordres de Fabien Galthié, le XV de France a retrouvé quelques couleurs. Lors du dernier Tournoi des VI Nations, qu’ils peuvent encore remporter, les Bleus ont fait une très belle impression. De bon augure donc pour la suite et notamment pour 2023 avec la Coupe du monde qui se disputera dans l’Hexagone. Suite à l’échec en 2019, notamment avec cette défaite cruelle contre le Pays de Galles, les hommes de Galthié auront à coeur de briller devant leurs supporters. C’est d’ailleurs le cas d’Antoine Dupont, demi de mêlée du XV de France et de Toulouse, qui rêve de ce titre de champion du monde.

« J’aimerais devenir champion du monde »