Rugby - XV de France : Ibañez assure la défense de Mohamed Haouas !

Publié le 22 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Fabien Galthié et Raphaël Ibañez ont dévoilé ce jeudi le XV de départ qui affrontera le Pays de Galles samedi. Mohamed Haouas retrouve sa place de pilier droit, après avoir quitté les Bleus sur un carton rouge face à l’Écosse.

Samedi, le XV de France défiera le Pays de Galles en test-match. La première sortie des Bleus depuis leur défaite face à l’Écosse, et un Tournoi des VI Nations laissé en suspens par la pandémie. Dans une volonté affichée de continuité, Christophe Galthié a décidé d’aligner un XV de départ qui n’a que très peu évolué en sept mois. Le sélectionneur et son adjoint Raphaël Ibañez ont décidé de faire confiance à Teddy Thomas, mais aussi à Mohamed Haouas. Le pilier montpelliérain avait laissé un souvenir amer, exclut pour un coup de poing face à l’Écosse, ayant plombé les chances de succès de ses coéquipiers.

« C’est un enjeu pour nous »