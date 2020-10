Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon annonce la couleur avant d'affronter l’Irlande !

Publié le 31 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Capitaine du XV de France, Charles Ollivon espère battre l’Irlande lors du dernier match du tournoi des 6 Nations et remporter un trophée qui échappe aux Français depuis 2010.

Le dernier match du XV de France dans le cadre du tournoi des 6 Nations remonte au 8 mars dernier. Ce jour-là, les hommes de Fabien Galthié s’inclinaient face à l’Ecosse, alors qu’ils restaient sur trois victoires consécutives. Une défaite lourde de conséquences pour les Bleus qui doivent désormais vaincre l’Irlande et espérer un mauvais résultat de l’Angleterre face à l’Italie pour remporter le tournoi. Capitaine du XV de France, Charles Ollivon a évoqué la rencontre face au XV du Trèfle et espère enchainer après la belle victoire de son équipe face aux Pays de Galles la semaine dernière (38-21).

« Une victoire représenterait un acte très fort »