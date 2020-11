Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Romain Ntamack dresse le bilan du Tournoi des VI Nations !

Publié le 2 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Malgré un Tournoi des VI Nations éclatant, le XV de France a échoué à une frustrante deuxième place derrière l’Angleterre. Grand artisan du beau parcours des Bleus, Romain Ntamack est revenu sur cette édition prometteuse.

L’ultime victoire bonifiée face à l’Irlande n’a pas suffi. Avec un goal-average favorable, l’Angleterre a remporté le Tournoi des VI Nations devant le XV de France. Une campagne plus qu’encourageante pour les Bleus de Christophe Galthié qui n’ont commis qu’un seul faux pas, à Murrayfield. La suite s’annonce radieuse pour un groupe jeune, prometteur, et capable de produire du spectacle, emmené par une charnière Dupont-Ntamack flamboyante lors de la compétition. Dans les colonnes de Midi Olympique , le demi d’ouverture toulousain s’est livré à une analyse lucide sur cette édition frustrante.

« Cette deuxième place ne peut que nous faire grandir »