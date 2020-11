Rugby

Rugby - XV de France : Dupont réagit à son titre de meilleur joueur du Tournoi !

Publié le 6 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Avec 46% des voix, Antoine Dupont a été élu ce vendredi meilleur joueur du Tournoi des VI Nations 2020. Une distinction à laquelle le joueur a réagi en toute humilité.

Le Tournoi des VI Nations désormais achevé, l’élection du meilleur joueur de la compétition pouvait avoir lieu. Avec trois représentants sur six, la France était la nation la mieux représentée malgré sa deuxième place. Et c’est en coiffant au poteau Jonathan Sexton, Ben Youngs, Maro Itoje et ses coéquipiers Romain Ntamack et Grégory Alldritt, Antoine Dupont a remporté le vote, avec 46% des suffrages. Premier joueur du XV de France à remporter cette distinction, le demi de mêlée toulousain s’est exprimé sur le site de la Fédération Française de Rugby, en mettant l’accent sur le collectif.

« C’est très positif pour la suite »