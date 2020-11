Rugby

Rugby : Antoine Dupont encensé par Raphaël Ibanez !

Publié le 7 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que le XV de France a terminé 2e du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont vient d’être élu meilleur jour du tournoi avec 46 % des voix. Son coach chez les Bleu s’est montré dithyrambique.

Décidément, Antoine Dupont franchi les étapes rapidement. Le jeune Français de 23 ans vient de remporter le prix de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Alors qu’il était en lice aux côtés de Jonathan Sexton, Ben Youngs, Maro Itoje et de ses coéquipiers, Romain Ntamack et Grégory Alldritt, le Toulousain a remporté facilement cette distinction. Auteur d’une compétition de haut vol avec des franchissements de grande classe et une vision parfaite du jeu, Antoine Dupont s’est imposé comme le choix numéro 1 de Fabien Galthié au poste de demi de mêlée.

« Sa plus-value au sein de ce groupe France est inestimable »