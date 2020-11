Rugby

Rugby - XV de France : Galthié n'a pas de regrets malgré l'échec dans le Tournoi des 6 Nations !

Publié le 1 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Victorieux de l’Irlande (35-27) lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a pourtant laissé échapper la victoire finale dans le Tournoi à l’Angleterre. Mais Fabien Galthié est déjà satisfait du chemin parcouru.

Ils y auront cru jusqu’au bout. Malgré leur belle victoire contre l’Irlande (35-27), ce samedi, pour leur ultime match du Tournoi des 6 Nations, les Bleus de Fabien Galthié ont échoué de peu pour remporter un trophée qui fuit à la France depuis 2010. Les Français ont pourtant récité leur rugby contre une des plus fortes équipes au monde, avec quatre essais et le bonus à la clé. Seulement, avec la victoire de l’Angleterre en Italie (34-5), le XV de France aurait dû s’imposer avec un goal-average bien plus important contre l’Irlande. Qu’à cela ne tienne, Fabien Galthié est déjà content de la performance de son groupe.

« La victoire bonifiée face à l'Irlande, c'est positif »