Rugby - XV de France : Fabien Galthié met en garde son groupe avant l'Irlande !

Publié le 29 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

À deux jours de défier l’Irlande lors d’un match qui pourrait s’apparenter à une finale du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a mis en garde ses joueurs dans un secteur de jeu précis.

Après avoir disposé du Pays de Galles (38-21) en test match, le XV de France affronte l’Irlande, ce samedi, au Stade de France. En cas de victoire contre le XV du trèfle, combiné à un résultat favorable de l’Angleterre en Italie, le groupe de Fabien Galthié pourrait obtenir un premier succès dans le Tournoi des 6 Nations depuis 10 ans. Pour cela, Fabien Galthié a retenu les enseignements de la victoire contre le Pays de Galles, samedi dernier. Le sélectionneur avait noté une faille dans le jeu des Bleus . Il tentera d’y remédier.

« Nous avons travaillé pour voir comment diminuer ces pénalités »