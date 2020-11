Rugby

Rugby : Le capitaine de l'Irlande compare la France... aux All Blacks !

Publié le 1 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Battus par le XV de France (35-27) lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations, l’Irlande n’a pas su trouver les arguments pour contrer les Bleus. Leur capitaine, Jonathan Sexton, s’est montré très élogieux.

Ils n’ont pas pu faire grand chose. L’Irlande a été battue par des Français plein de volonté et de fraîcheur, ce samedi, au Stade de France (35-27). Les Irlandais avaient pourtant l’occasion de remporter le Tournoi des 6 Nations en cas de victoire, lors de ce dernier match. Alors que le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a loué les progrès de son groupe, le capitaine de l’Irlande, lui, a utilisé des paroles très élogieuses pour qualifier le style de jeu des Bleus .

« C’est un peu comme jouer les All Blacks »