Rugby

Rugby : Grill en remet une couche après l'élection de Bernard Laporte !

Publié le 19 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

D’une courte tête, Bernard Laporte a récemment été réélu président de la FFR après de longs mois de débats avec son opposant, Florian Grill. Celui-ci compte encore éclaircir certains points de la campagne.

Tout n’est peut-être pas terminé. Après des mois de lutte à l’élection de la présidence de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte l’a finalement emporté avec un peu plus de 51% des voix, contre 49% pour Florian Grill. La campagne entre les deux hommes a été marquée par de nombreuses polémiques et passes d’armes. Bien que le président de la Ligue régionale de Rugby d’Île-de-France, Florian Grill, semble maintenant décidé à accepter le verdict et sa défaite, il pourrait poursuivre son combat pour tenter d’éclaircir certains points obscurs à la FFR.

Un bilan de campagne demandé pour respecter « l’image » du Rugby