Rugby : Équipe de France

Rugby : Maracineanu s’immisce dans la guerre FFR-LNR !

Publié le 12 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

La FFR de Bernard Laporte et la LNR de Paul Goze n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente et c'est donc le Ministère des Sports qui pourrait s’en mêler.

Bernard Laporte fait encore parler de lui. Le président de la FFR, qui vient tout juste d’être réélu face à Florian Grill, n’arrive pas à s’entendre avec la LNR pour l'organisation des prochaines rencontres du XV de France. Les Bleus snt en effet sensés disputer leur premier match depuis le confinement le 24 octobre prochain, contre le Pays de Galles. Mais cet automne, les clubs français ont accepté de libérer leurs joueurs pour seulement cinq rencontres internationales au lieu des trois prévues à l’habitude. La FFR ne semble pas vouloir céder pour le moment et Le ministère des Sports a donc décidé de trancher.

« Une réunion avec la Fédération et la Ligue prochainement »