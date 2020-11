Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont rend hommage à Fabien Galthié !

Publié le 14 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont est maintenant un élément clé du nouveau projet de jeu proposé par Fabien Galthié. Et il ne manque pas d'encenser son entraîneur.

Avec 46% des voix, Antoine Dupont (23 ans) a logiquement raflé le titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2020. Auteur de magnifiques débordements et de passes millimétrées tout au long de la compétition, le natif de Lannemezan, est maintenant et indiscutablement le demi de mêlée titulaire du nouveau schéma de jeu de Fabien Galthié et de son staff. Depuis sa prise en main du XV de France il y a maintenant un an, Fabien Galthié s’est attaché à garder la même ossature de joueurs. Un choix loué par Antoine Dupont.

« La stabilité, c'est une des clés pour performer »