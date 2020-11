Rugby

Rugby - XV de France : Galthié s’enflamme pour la charnière Dupont/Ntamack !

Publié le 13 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Joueurs majeurs de la bonne forme du XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack ont, de nouveau, reçu les louanges de leur sélectionneur.

C’est le tube du moment en Équipe de France. La nouvelle charnière composée d’Antoine Dupont (23 ans) et de Romain Ntamack (21 ans) fait des merveilles. Tous les deux sélectionnés parmi les 6 finalistes pour obtenir le titre de meilleur joueur du Tournoi de 6 Nations, c’est Antoine Dupont qui l’a finalement emporté avec 46% des voix. S’il a récemment évoqué la gestion des cas compliqués comme Teddy Thomas, Mohamed Houas ou encore Damien Penaud, Fabien Galthié n’a aussi pas tari d’éloges sur son nouveau duo toulousain à la charnière.

« Ils sont en ordre de marche dans notre rugby et notre identité »