Rugby

Rugby - XV de France : Teddy Thomas, Mohamed Houas… Galthié évoque les cas épineux !

Publié le 13 novembre 2020 à 10h35 par G.d.S.S.

Si le XV de France traverse actuellement une très bonne période sur le plan sportive, certains joueurs ont toutefois traversé quelques épreuves dans le groupe comme l’a constaté Fabien Galthié.

Alors que le XV de France affrontera les Fidji dimanche à Vannes, Fabien Galthié est heureux de retrouver ses joueurs. Le sélectionneur des Bleus, bien conscient des qualités de son groupe et de ses éléments forts dans le vestiaire, a également dû gérer quelques cas épineux ces derniers mois. Dans un large entretien accordé à L’Equipe ce vendredi, Galthié fait notamment référence à Teddy Thomas, Mohamed Houas ou encore Damien Penaud.

« À l’équipe de les accompagner »