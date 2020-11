Rugby

Rugby - XV de France : Les regrets de Laporte pour les Fidji !

Publié le 13 novembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s'est exprimé au sujet de l'annulation du match entre la France et les Fidji.

Un match de moins pour l'équipe de France. Alors que les Bleus devaient disputer six matches lors de cette tournée automnale, avec une limite de trois par joueurs, la réception des Fidji a été annulé, pour cause de COVID-19. Cette rencontre devait avoir lieu dans le cadre de Autumn Nations Cup, une compétition créée pour pallier l'annulation de la tournée internationale estivale. Elle regroupe les sélections du tournoi des Six Nations, les Fidji et la Géorgie. Le XV de France fera donc son entrée en lice dimanche 22 novembre face à l'Ecosse.

« C'est regrettable pour le sport, pour la France, mais c'est comme ça