Rugby

Rugby - XV de France : Dupont affiche d'énormes ambitions pour la coupe du Monde !

Publié le 13 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que le XV de France façon Fabien Galthié continue de se construire, la coupe du monde 2023 à domicile reste en ligne de mire. Cadre de cette nouvelle sélection, Antoine Dupont pense que les Bleus auront une carte à jouer.

Le Tournoi des VI Nations l’a démontré, le nouveau visage du XV de France est particulièrement séduisant. En prenant les rênes de la sélection nationale, Fabien Galthié a mis en place un jeu offensif à même de faire plier les plus fiables des défenses. Avec un effectif jeune, et une marge de progression non-négligeable, cette équipe de France devrait compter à l’avenir, sans oublier la Coupe du monde 2023 qui se profile à domicile. Devenu incontournable avec les Bleus , Antoine Dupont ne s’interdit pas de rêver pour cette échéance cruciale.

« On a un potentiel fort »