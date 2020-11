Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack se confie sur sa place chez les Bleus !

Publié le 10 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 10 novembre 2020 à 21h36

Proche de remporter le tournoi des VI Nations, le XV de France doit notamment son renouveau aux joueurs toulousains comme Romain Ntamack. L'ouvreur de 21 ans a évoqué sa place avec les Bleus.

Le XV de France a changé de visage depuis l'arrivée de Fabien Galthié. Après deux quatrième place, les Bleus ont relevé la tête lors du dernier Tournoi des VI Nations. Avec quatre victoires et une défaite, les Tricolores ont terminé deuxièmes. Derrière l'Angleterre malgré le même nombre de points, l'équipe de France est passée proche d'un premier sacre depuis 2010. Une éternité. Au-delà du résultats, la sélection s'est montrée intéressante dans le jeu. Ainsi, alors que jamais un Français n'avait été élu meilleur joueur des Six Nations, les hommes de Fabien Galthié ont occupé le podium cette saison. Antoine Dupont a été élu devant Romain Ntamack et Grégory Aldritt.

« Je suis très bien à l'intérieur de ce groupe »