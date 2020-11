Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack en remet une couche sur sa complicité avec Dupont !

Publié le 10 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Indissociables avec le XV de France comme avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont et Romain Ntamack crèvent l’écran dans le rugby mondial. Le demi d’ouverture s’est une nouvelle fois confié sur sa complicité avec son compère.

Ce sont sûrement les deux joueurs qui incarnent le mieux le renouveau du XV de France sous Fabien Galthié et Raphaël Ibañez. Après s’être imposés ensemble au Stade Toulousain, Romain Ntamack et Antoine Dupont ont également pris l’ascendant en sélection. Une prise de pouvoir qui a hissé les Bleus au deuxième rang du Tournoi des VI Nations 2020. Une édition qui a d’ailleurs vu le demi de mêlée être élu meilleur joueur du tournoi, devant son compère et d’autres cadors tels que Maro Itoje ou Ben Youngs. La charnière semble désormais indissociable, pour le plus grand bonheur de Romain Ntamack.

« On parle et on joue le même rugby »