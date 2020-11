Rugby

Rugby - XV de France : Le Roux prévient ses coéquipiers avant les Fidji !

Publié le 12 novembre 2020 à 9h35 par A.C.

Bernard Le Roux, cadre du XV de France de Fabien Galthié, s’est exprimé au sujet du troisième match automnale qui attend les Bleus.

Le Tournoi des 6 Nations 2020 désormais bel et bien fini, un tout nouveau défi attend le XV de France. Il s’agit de l’Autumn Nations Cup, compétition qui fêtera sa première édition cette année et qui opposera la France à l’Irlande, l’Italie, l’Angleterre, les Fidji, la Géorgie, l’Écosse et le Pays de Galles. Les hommes de Fabien Galthié débuteront le 15 novembre prochain par les Fidji, qui restent sur une victoire sur les Bleus , en 2018 (21-14).

« Ça va être brutal, c'est sûr »