Rugby

Rubgy : Sylvain Marconnet rend hommage à Christophe Dominici

Publié le 24 novembre 2020 à 17h35 par B.C. mis à jour le 24 novembre 2020 à 17h36

Alors que Christophe Dominici est décédé brutalement ce mardi à l’âge de 48 ans, l’ancien international du XV de France Sylvain Marconnet a rendu hommage à l’une des figures du rugby tricolore.

Le rugby français a perdu l’une de ses légendes suite à la disparition de Christophe Dominici, décédé brutalement ce mardi à l’âge de 48 ans. Selon l’ AFP , l’ancien ailier international se serait suicidé dans le parc de Saint-Cloud après une chute de plus de 10 mètres depuis le toit de la caserne Sully. Avec 65 sélections au compteur, Christophe Dominici a marqué de son empreinte le rugby tricolore et restera notamment dans l’histoire pour son essai face aux All Blacks lors de la mythique demi-finale de la Coupe du Monde 1999. En club, l’ancien joueur s’est illustré sous les couleurs du Stade Français entre 1997 et 2008 avec cinq titres de champion de France décrochés. Sylvain Marconnet, qui a côtoyé Christophe Dominici au sein du XV de France et de l’écurie parisienne n’a pas caché son émotion à l’annonce de ce décès dans le Super Moscato Show .

« Domi, c’était du bonheur »