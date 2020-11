Rugby

Rugby - XV de France : Le premier bilan de Fabien Galthié sur l'année 2020 !

Publié le 22 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Après le pays de Galles et l'Irlande, le XV de France a enchaîné avec un succès contre l’Écosse. Fabien Galthié se réjouit des performances de ses hommes.

C'était un duel de buteurs, et puis Virimi Vakatawa est sorti de nul part pour aplatir le ballon dans l'en-but écossais. Dans un match serré, le centre français a inscrit le seul essai pour faire la différence face aux cinq pénalités passées par les deux équipes (15-22). Vainqueur du Chardon, le XV de France prend sa revanche après le revers lors du Tournoi des Six Nations. Surtout, les Bleus poursuivent leur belle série après les victoires contre le pays de Galles et l'Irlande. La dernière défaite des hommes de Fabien Galthié remonte justement à ce fameux déplacement à Murrayfield en mars dernier. C'est d'ailleurs la seule défaite la saison.

« On a battu trois nations celtes, ce n'est pas anodin »