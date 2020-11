Rugby

Rugby - XV de France : La satisfaction de Charles Ollivon après la victoire contre l’Écosse !

Publié le 22 novembre 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 22 novembre 2020 à 21h37

Après une victoire sur tapis vert, le XV de France a remporté sa première partie sur le terrain lors de l'Autumn Nations Cup. 22-15 contre l’Écosse, pour le plus grand plaisir du capitaine Charles Ollivon.

La France tient sa revanche. En mars dernier, les Bleus se déplaçaient à Murrayfield dans le cadre du Tournoi des Six Nations. L’Écosse avait pris le dessus (28-17). Une défaite lourde de conséquences, la seule du Tournoi, la seule de l'année d'ailleurs. Le XV de France a perdu des points précieux et regrettables en vue d'une victoire finale dans ce Tournoi des Six Nations. En effet, l'Angleterre a remporté le trophée, avec pourtant le même nombre de points que les Bleus . Le XV de France avait également perdu en terre écossaise en test-match avant la Coupe du Monde 2019 (17-14). Cette victoire dimanche dans l'Autumn Nations Cup (15-22) a donc un goût particulier pour le groupe français.

« Il y a des signes de progrès, pourvu que ça dure »