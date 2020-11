Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Charles Ollivon annonce la couleur pour Écosse-France !

Publié le 21 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Après avoir remporté la rencontre face aux Fidji sur tapis vert, le XV de France ira défier l’Écosse à Murrayfield ce dimanche. Charles Ollivon estime que les Bleus ne sont pas favoris pour ce déplacement périlleux.

Dimanche, le XV de France affrontera l’Écosse pour la deuxième rencontre de la Coupe d’automne des Nations. Les troupes de Christophe Galthié retrouveront Murrayfield, théâtre de leur dernière défaite en mars dernier, lors du Tournoi des VI Nations. Un coup d’arrêt qui avait notamment plombé les Bleus dans leur conquête du titre, et qui reste à ce jour la seule défaite de l’ère Galthié. Dans des propos relayés par L’Équipe , le capitaine Charles Ollivon a fait part des ambitions de son groupe pour la rencontre, rejetant un éventuel costume de favori.

« On a à cœur d’enchaîner avec une victoire »