Rugby

Rugby - XV de France : Galthié a une totale confiance en son groupe !

Publié le 20 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Après les victoires contre le pays de Galles et l'Irlande, le XV de France devrait faire un turn-over pour affronter l'Ecosse. Fabien Galthié s'est expliqué sur la gestion de son groupe.

La tournée automnale est régie par des règles particulières cette année. Dans un calendrier condensé par la pandémie, les clubs français ne souhaitait pas voir leurs internationaux s'échapper trop longtemps et accentuer leurs risques de blessures. Finalement la Fédération et les clubs ont trouvé un accord en limitant le nombre de matches à trois par joueurs. Après les beaux succès contre le pays de Galles en test-match et contre l'Irlande en conclusion du Tournoi des Six Nations, le XV de France devrait présenter une nouvelle composition face à l'Ecosse. Ainsi des habituels finisseurs, le nom donné par Fabien Galthié pour les remplaçants, sont appelés à débuter. Mathieu Jalibert devrait être l'un d'entre eux.

« Le rôle inconfortable de finisseur va être géré par d'autres »