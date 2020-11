Rugby

Rugby - XV de France : Charles Ollivon dresse le bilan pour 2020 !

Publié le 24 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Si tout n’est pas parfait, la première année de l’ère Galthié a été une réussite pour le XV de France. Nommé capitaine dès le premier match du Tournoi des VI Nations 2020, Charles Ollivon est revenu sur les exploits des siens.

Récupérer le XV de France après le mandat compliqué de Jacques Brunel n’étais pas chose aisée, mais avec Fabien Galthié, la mayonnaise a pris immédiatement. Pour sa première année à la tête de l’équipe de France, l’ancien entraîneur de Montpellier a reconstruit l’effectif, cherchant à proposer un jeu attrayant. Au bilan comptable, les Bleus se sont imposé à 6 reprise sur 7 rencontres, avec des victoires de prestige, face à l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles par deux fois. Un tout nouveau XV de France est né, et avec lui, l’espoir pour beaucoup de revoir la sélection lutter avec les meilleures du globe.

« Cette culture de la gagne, chaque joueur l’avait en lui »