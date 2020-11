Rugby

Rugby - XV de France : Charles Ollivon s’enflamme pour son rôle de capitaine !

Publié le 24 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 24 novembre 2020 à 14h16

Dès la prise de fonction de Fabien Galthié, Charles Ollivon s’est retrouvé propulsé capitaine du XV de France. Un rôle que le Toulonnais endosse à merveille, et avec beaucoup de plaisir.

Place au turnover dans le groupe France ! Après avoir joué trois rencontres dans cette tournée automnale, les hommes forts de Fabien Galthié retrouveront leur club, laissant place à un effectif remanié. Une vitrine internationale réussie, avec trois succès en autant de rencontres, la dernière face à l’Écosse (15-22). En 2020, un XV de France conquérant est né, avec de grandes ambitions pour la suite. Intronisé capitaine par son sélectionneur, Charles Ollivon est un des hommes clé du renouveau des Bleus. Dans les colonnes de L’Équipe , le 3e ligne du RCT a confié toute sa joie de porter le brassard.

« Je suis vraiment habité par le truc »