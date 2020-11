Rugby

Rugby : L'émotion de Mathieu Bastareaud après le décès de Christophe Dominici

Publié le 25 novembre 2020 à 10h35 par A.M.

Les hommages se multiplient au lendemain de l'annonce du décès de Christophe Dominici à l'âge de 48 ans. Mathieu Bastareaud raconte la relation particulière qu'il entretenait avec l'ancien ailier du XV de France.

L'annonce du décès de Christophe Dominici mardi a fait l'effet d'un choc chez tous les amateurs de sport. A l'âge de 48 ans, le légendaire ailier du XV de France a effectivement été retrouvé sans vie mardi. Une nouvelle qui a provoqué beaucoup d'émotion dans le monde du rugby français où Christophe Dominici était très apprécié. Les hommages s'enchaînent d'ailleurs depuis mardi soir, et dans les colonnes de L'Equipe , Mathieu Bastareaud a d'ailleurs eu des mots très forts à l'égard de celui qui l'a pris sous son aile lorsqu'il a débuté sa carrière au Stade Français.

«C'est irréel»