Rugby

Rugby : Ibanez rend à son tour un émouvant hommage à Dominici

Publié le 25 novembre 2020 à 12h35 par Th.B.

Manager du XV de France, Raphaël Ibanez s’est livré au sujet de la triste disparition de Christophe Dominici à l’instar du sélectionneur Fabien Galthié ces dernières heures.

Mardi après-midi, le décès de Christophe Dominici, légende du rugby français, était annoncé dans la presse à la suite d’une chute d’un bâtiment désaffecté. Une disparition soudaine qui a pris de court le monde du rugby français. Très touché par la mort de son ancien coéquipier au sein du XV de France, Fabien Galthié s’était exprimé mardi soir concernant le décès de l’ex-ailier des Bleus. Après le témoignage du sélectionneur du XV de France, Raphaël Ibanez s’est lui aussi livré sur ce tragique épisode.

« Christophe Domi c’est une légende de notre sport »