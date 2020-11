Rugby

Rugby : Le bel hommage de Philippe Saint-André à Christophe Dominici

Publié le 26 novembre 2020 à 11h35 par H.K.

Après l’annonce de son décès tragique ce mardi 24 novembre, Christophe Dominici a reçu de nombreux hommages dans le monde entier. Et Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du XV de France, est revenu avec émotion sur le joueur qu’il était…

Cette annonce a totalement secoué le monde du Rugby. Ce mardi 24 novembre, Christophe Dominici est tragiquement décédé, à l’âge de 48 ans. Suite à cette terrible nouvelle, de nombreux acteurs du ballon ovale ont tenu à rendre hommage à ce grand joueur du XV de France. C’est le cas de Philippe Saint-André, ancien sélectionneur des Bleus , qui est revenu avec émotion sur le joueur qu’était Dominici…

« C’était un lion, il ne lâchait rien »