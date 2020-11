Rugby

Rugby : Romain Ntamack rend hommage à Christophe Dominici

Publié le 26 novembre 2020 à 9h35 par H.K.

Tragiquement décédé ce mardi 24 novembre, Christophe Dominici laissera une trace impérissable dans le monde du Rugby français. Et plusieurs joueurs et autres personnalités du ballon ovale ont tenu à lui rendre hommage, et Romain Ntamack ne manque pas à l’appel…

Christophe Dominici a été un exemple pour beaucoup de Rugbymen français. Suite à l’annonce de son décès tragique ce mardi 24 novembre, plusieurs personnalités du ballon ovale, comme Bernard Laporte, Mathieu Bastareaud ou encore Jonny Wilkinson, ont tenu à rendre hommage à l’ancien international français, qui avait récemment porté à bout de bras le projet de rachat du club de Béziers. Et Romain Ntamack, nouvelle star du XV de France, a lui aussi tenu à saluer la mémoire de Dominici…

« C’est pour ce genre de personnalité que nous aimons ce sport »

Ainsi, sur son compte Twitter , le demi d’ouverture du Stade Toulousain a tenu à rendre hommage à Christophe Dominici, qui avait porté le maillot du XV de France en même temps que son père Emile Ntamack dans les années 90. « C’est pour ce genre de personnalité que nous aimons ce sport. Merci légende ».