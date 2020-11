Rugby

Rugby : Mourad Boudjellal rend hommage à Christophe Dominici

Publié le 25 novembre 2020 à 17h35 par A.M.

Au lendemain de l'annonce du décès brutal de Christophe Dominici à l'âge de 48 ans, Mourad Boudjellal, ancien président du RC Toulon, lui a rendu hommage.

Le monde du rugby, et plus globalement du sport français, est en deuil. Mardi, Christophe Dominici a en effet été retrouvé mort à 48 ans. Les circonstances de son décès sont encore à déterminer, mais les enquêteurs privilégie la thèse du suicide. Ces dernières heures, les hommages se multiplient et témoignent de l'importance de Christophe Dominici dans l'histoire du rugby tricolore. Légende du Stade Français et du XV de France, l'ancien ailier a toutefois été formé à Toulon où il a gardé des attaches comme le rappelle Mourad Boudjellal qui rend hommage à Christophe Dominici dans se vidéo « Mourad de Toulon » diffusée sur Rugbyrama .

«Ce soir nous avons tous perdu»