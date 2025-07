Antoine Dupont avec un rappeur, la rencontre folle !

Axel Cornic

Après avoir tour raflé avec son club du Stade Toulousain ainsi qu’avec le XV de France, même s’il lui manque toujours la Coupe du monde, Antoine Dupont a tenté un pari fou. Et ça a marché, puisque le demi de mêlée a décroché la première médaille d’or de l’histoire du rugby français aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont est définitivement devenu un phénomène mondial. Tout a notamment basculé lors des JO de Paris 2024, où il est rentré dans le club très fermé des visages les plus connus du sport. Et les marques se l’arrachent, puisqu’on le voit partout depuis un an...

« Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star » Et cela l’emmène à côtoyer le gotha mondial, ce qui semble d’ailleurs l’aider à faire la part des choses. « J’ai conscience que j’ai une certaine notoriété en France. Mais le mot star, ça veut tout et rien dire. Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star » a expliqué Dupont, dans un entretien accordé au Parisien. « C’est une question d’échelle. Il y a des sports mille fois plus médiatisés que le rugby, des joueurs qui ont fait des carrières plus riches et plus longues que la mienne… ».