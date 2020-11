Rugby

Rugby : L’hommage poignant rendu par Califano à Christophe Dominici !

Publié le 25 novembre 2020 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 25 novembre 2020 à 13h42

Ancien coéquipier de Christophe Dominici au sein du XV de France, Christian Califano a rendu hommage à son ami, décédé tragiquement mardi.

La nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre mardi en France : Christophe Dominici, ancien ailier emblématique du XV de France, passé notamment par le Stade Français, est décédé brutalement au Parc de Saint-Cloud après une chute. Les hommages se sont multipliés à son égard ces dernières heures, et dans les colonnes de L’Equipe , son ancien coéquipier Christian Califano a déclaré sa flamme à Dominici en livrant quelques anecdotes à son sujet.

« Ce ne sera plus pareil »