Rugby : Le magnifique hommage de Bernard Laporte à Christophe Dominici

Publié le 25 novembre 2020 à 9h35 par A.M.

Suite au décès brutal de Christophe Dominici mardi à l'âge de 48 ans, Bernard Laporte a rendu un très bel hommage à l'ancien ailier du XV de France.

Le monde du rugby, et plus globalement du sport français, est en deuil. Christophe Dominici est effectivement décédé ce mardi à 48 ans. L'ancien ailier légendaire du XV de France va laisser un immense vide dans le rugby comme en témoignent les multiples hommages qui se succèdent depuis mardi soir. Et bien évidemment, Bernard Laporte est particulièrement marqué par ce décès. Et pour cause, l'actuel président de la Fédération Française de Rugby avait recruté Christophe Dominici au Stade Français avec lequel il a notamment remporté le Bouclier de Brennus en 1998 avant de l'entraîner également avec le XV de France lorsque Bernard Laporte en était le sélectionneur. Dans les colonnes de L'Equipe , il a donc rendu un vibrant hommage à l'homme au 25 essais en Bleus.

«Christophe était un fils, c'était fusionnel entre nous»