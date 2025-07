Antoine Dupont, l'annonce cash sur sa nouvelle vie !

Axel Cornic

Déjà considéré comme l’une des plus grandes stars de la planète dans le milieu du rugby, Antoine Dupont a passé un cap depuis sa victoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les marques s’arrachent désormais le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, devenu l’un des visages les plus connus du sport français.

Ou s’arrêtera Antoine Dupont ? Tout ce que touche le demi de mêlée se touche en or et même s’il court toujours derrière un titre en Coupe du monde, il a mis tout le monde d’accord l’été dernier en devenant l’une des plus grandes stars de l’histoire du rugby. Il a en effet offert à la France sa première médaille en or en rugby à 7, dans une épopée aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui avait fait beaucoup parler.

Dupont superstar ! Déjà au sommet avant ça, il est désormais devenu l’un des visages les plus connus du sport français. Et les sollicitations ne manquent pas, puisque Dupont fait de plus en plus d’apparitions très loin des frontières de sa discipline. Certains pensent que ça peut le gêner, mais le principal concerné semble plutôt aimer ce nouveau statut !