Rugby - XV de France : Baptiste Couilloud comparé à Antoine Dupont et Baptiste Serin !

Publié le 5 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Pour la finale de l’Autumn Challenge Cup contre l’Angleterre, Fabien Galthié a choisi de faire confiance à Baptiste Couilloud au poste de demi de mêlée, où Antoine Dupont et Baptiste Serin se sont illustrés avant lui.

Du haut de ses quatre sélections avec le XV de France, Baptiste Couilloud (23 ans) sera le capitaine des Bleus ce dimanche contre l’Angleterre. Le joueur du LOU sera aussi titulaire à un poste très concurrentiel au sein du XV de France, où évoluent aussi Antoine Dupont et Baptiste Serin. Après avoir souffert d’une fracture de la malléole externe gauche en septembre 2018, Baptiste Couilloud revient au meilleur des moments alors que Fabien Galthié est obligé de renouveler son effectif pour se plier aux exigences de la fédération et de la ligue. Baptiste Couilloud aura à cœur de monter toutes ses qualités à Twickenham..

«Couilloud est un "mix" de Dupont et de Serin»