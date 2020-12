Rugby

Rugby - XV de France : L'énorme coup de gueule d’Ibanez contre la presse anglaise !

Raphaël Ibanez, manager du XV de France, a répondu aux nombreux articles de la presse anglaise au sujet de la finale d’Autumn Nations Cup.

Pour sa première édition, l’Autumn Nations Cup se terminera ce dimanche à Twickenham, avec une finale opposant l’Angleterre à la France. Mais cette finale soulève énormément de questions. Le staff du XV de France a en effet du largement remanier l’effectif, à cause d’un accord passé avec les clubs de Top 14 et la LNR. Ainsi, sur la pelouse de Twickenham ce dimanche, ce sera une équipe de France novice qui affrontera les vice-champions du monde avec une moyenne d'âge de 24 ans et une moyenne de 5 sélections.

« On ne va pas se laisser faire »